Факти / Україна / Суспільство Квітень, 01 в 17:30 Захищено: Як працює Держпродспоживслужба Одеської області під час війни – інтервʼю з першим заступником Святославом Літошком Владислава Ткаченко, Редакторка сайту Фото: Depositphotos Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Держпродспоживслужба, Експорт, Зерно, Одеса, Порти Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!