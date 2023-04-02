На великодні свята до України повернулись 18 тис. людей. На кордонах фіксують черги

Квітень, 02 в 13:16

З 25 до 31 березня в Україну повернулися 18 тис. людей. Такий приплив пов’язують з великодніми канікулами в Європі.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що потік на виїзд з України на цьому тижні зріс із 241 тис. до 247 тис. осіб, водночас збільшення потоку на в’їзд було значно більшим – із 235 тис. до 265 тис. осіб.

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– Кількість легкових авто, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 13-й тиждень року також трохи зросла – зі 125 тис. до 127 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – з 568 до 688, – йдеться у повідомленні.

У суботу, 1 квітня, на кордоні з Польщею виникли черги на в’їзд в Україну. За даними Держприкордонслужби, за один цей день чистий приплив у країну становив 15 тис., а пасажиропотік зріс до попереднього дня на 17 тис. осіб – до 95 тис.

Востаннє він був більшим тільки 23-24 грудня минулого року, досягаючи 104-107 тис.

– Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала значний чистий приплив в Україну – 18,6 тис. осіб порівняно з 0,2 тис. тижнем раніше, – розповіли у Держприкордонслужбі.

За даними польських прикордонників, тижневий потік з України до Польщі зріс зі 154,1 тис. осіб до 165,8 тис. осіб, натомість зворотний потік із Польщі до України – зі 154,3 тис. осіб до 184,4 тис. осіб.

У перший день квітня з України до Польщі виїхало 25,7 тис. осіб, в Україну в’їхало відразу 41,3 тис.

Загалом від початку війни й до початку квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 10,795 млн осіб, а у зворотному напрямку виїхало 8,925 млн осіб.