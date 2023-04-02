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Факти / Україна / Суспільство

Обмеження скасовано: у трьох областях завершили ремонт електромереж

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Українські енергетики спільно з литовськими колегами завершили всі ремонтні роботи на енергетичних об’єктах Київщини, Житомирщини та Харківщини завершено.Обмеження на споживання електроенергії у центральних регіонах повністю знято. 

Про це повідомляють в Укренерго. 

– Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.

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Нагадаємо, 9 березня під час масованої ракетної атаки ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури 81 ракету різного базування та 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.

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