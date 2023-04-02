РФ планує ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку і звинуватити Україну – Федоров

Квітень, 02 в 19:50

У Запорізькій області російські окупанти планують ліквідувати колаборантів та водночас звинуватити в цьому Україну. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, українські партизани мають інформацію про те, що окупанти ліквідують колаборантів під час “жесту доброї волі” з Василівки.

– З життям можуть розпрощатися зрадники, які забагато знають та можуть свідчити проти російського режиму в судах. Особливо так звані представники місцевих окупаційних адміністрацій та поліцаї, – наголосив міський глава Мелітополя.

На думку Федорова, зрадників ніхто не любить, тому вони нікому не потрібні, навіть ворогові, який використав їх у своїх злочинних планах.

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