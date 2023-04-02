Квітень, 02 в 10:32

Внутрішні переселенці та люди, яких звільнили з російського полону зможуть отримати ваучери на навчання. Це документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

– Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер.

Зараз дивляться

Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

– Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також – звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції, – розповіли у міністерстві.

Як отримати ваучер на навчання

Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Серед професій: бджоляр, верстатник широкого профілю, взуттєвик, водій трамвая, електрогазозварник, закрійник, кухар, та ін.

ВПО та звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання – список професій / 4 фотографии

З повним переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.