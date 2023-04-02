ВПО та звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання – список професій
Внутрішні переселенці та люди, яких звільнили з російського полону зможуть отримати ваучери на навчання. Це документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.
Про це повідомляють у Мінреінтеграції.
– Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер.
Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.
– Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також – звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції, – розповіли у міністерстві.
Як отримати ваучер на навчання
Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:
- не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
- не отримували ваучер раніше;
- не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
- мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
Серед професій: бджоляр, верстатник широкого профілю, взуттєвик, водій трамвая, електрогазозварник, закрійник, кухар, та ін.
З повним переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.