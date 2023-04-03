3 квітня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест
3 квітня стартує реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Триватиме вона до 3 травня.
Зареєструватися можна буде в персональному онлайн-кабінеті вступника, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати такі дії:
- внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
- завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
- сформувати сертифікат НМТ 2023 року.ч
Для реєстрації знадобляться копії документів:
- паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
- документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
До основного блоку НМТ увійшли українська мова та математика – вони будуть автоматично зазначені під час реєстрації. Випускник має вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ.
Також можна буде обрати населений пункт в Україні або місце за кордоном, де учень складатиме НМТ.