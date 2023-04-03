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Факти / Україна / Суспільство

Це технічно неможливо: Федоров про розсилку повісток через месенджери

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Федоров
Фото: УНІАН

Наразі технічно неможливо запустити розсилання повісток у військкомати через месенджери, запевнив в інтервʼю Liga.net міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи ідею члена парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського.

На його думку, нардеп або некоректно висловився, або його слова просто вирвано з контексту.

– Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов’язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив’язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не кажу зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно цього року, – пояснив він.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери, оскільки багато чоловіків призовного віку проживають не за місцем реєстрації.

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Джерело: ЛІГА.net
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