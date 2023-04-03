Квітень, 03 в 6:53

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники не полишають спроб примусової паспортизації населення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тиснуть окупанти на вчителів – хочуть змусити їх до 1 червня поточного року відмовитися від українського громадянства та отримати паспорт РФ.

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У Генштабі повідомляють, що ворог минулої доби на Запорізькому та Херсонському напрямках активних дій не проводив, проте удосконалював оборонні рубежі та позиції.

Загарбники обстріляли понад 30 населених пунктів неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка та Херсон.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що місцеві гауляйтери пообіцяли російському керівництву до псевдовиборів паспортизувати 80% жителів тимчасово окупованих територій.