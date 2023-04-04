У Повітряних силах відповіли, скільки винищувачів вже мають ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ зараз мають п’ять бригад багатоцільових винищувачів Су-27 та МіГ-29. Проте Україні необхідні літаки F-16, оскільки навіть отримані від союзників моделі все одно застарілі.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі українським журналістам. За його словами, передавання Україні МіГ-29 від Польщі – це історичний крок.
– Це історичний крок – передавання Україні таких видів озброєння, як винищувачі. Маємо п’ять бригад винищувачів: дві бригади Су-27 та три – МіГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально та фізично застарілі. І не лише наші, але і ті, які передають партнери, – наголосив речник Повітряних сил.
Юрій Ігнат зазначив, що перший крок для передавання відповідного типу озброєння – це знак для інших країн.
– Це знак для інших, що треба робити другий і третій кроки. Що передбачають наступні кроки? Передавання сучасних передових авіаційних платформ – літаків, здатних виконати завдання, які ми сьогодні перед собою ставимо, – наголосив Ігнат.