Квітень, 04 в 9:08

Французька гуманітарна організація ACTED відновила свою діяльність та починає надавати українцям грошову допомогу, яку було призупинено влітку 2022 року.

Факти ICTV дізнавалися, хто з українців може отримати виплати від ACTED, як подати заявку та що передбачає грошова допомога.

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Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу громадянам, які стали переселенцями (ВПО) через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

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Зокрема, це ВПО, які переселилися з територій Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Виплати можуть отримати:

самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку – від 60 років і старші;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

родини з вагітними та жінками, які годують, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Тобто отримати допомогу зможуть люди, які стали ВПО та належать до однієї з перерахованих категорій.

Що передбачає допомога від організації ACTED

Розмір грошової допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомогу буде виплачено одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів родини на період три місяці.

Тобто вам на картку надійде 6 600 грн одноразовим платежем.

Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку Ощадбанк (чи у відділенні банку) або через відділення Укрпошту.

Як подати заявку та які документи знадобляться

Якщо ви відповідаєте усім критеріям, то подати заявку та зареєструватися на отримання допомоги можна за телефоном 0 800 33 69 36. Також ви можете звернутись на електронну пошту: ukraine.hotline@acted.org.

Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини, які мають статус ВПО:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської картки Ощадбанку (якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку).

Заявка на отримання грошової допомоги ВПО розглядається протягом одного місяця. Після розгляду ваших даних має надійти СМС-повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.