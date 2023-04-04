Квітень, 04 в 12:23

Малозабезпечені родини гарантовано отримують від держави соціальну допомогу. Проте у 2023 році такі родини також можуть претендувати на допомогу від благодійних фондів та міжнародних організацій.

На яку допомогу від держави та благодійних фондів можуть розраховувати малозабезпечені родини у 2023 році, дізнавалися Факти ICTV.

Державна допомога малозабезпеченим родинам 2023

Спершу варто зʼясувати, яка родина вважається малозабезпеченою.

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Малозабезпечена родина – це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Відповідно, отримати соціальну державну допомогу можуть сім’ї з середньомісячним сукупним доходом, меншим за прожитковий мінімум для сім’ї.

Розмір соціальної допомоги призначається на шість місяців та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

У 2023 році розмір державної допомоги малозабезпеченим становить:

на працездатних осіб – 1207 грн;

на тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю – 2093 грн;

на дітей до шести років – 2953 грн;

на дітей до 18 років – 3682 грн;

на дітей до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.

Щоб отримати грошову підтримку від держави, малозабезпечена родина має звернутися:

до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій виконавчих органів міських, районних рад або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Допомога від міжнародних організацій 2023

Окрім державної допомоги, малозабезпечені родини також можуть отримати грошову підтримку від міжнародних організацій.

Проєкт $1KProject

Це проєкт американського підприємця українського походження Алекса Іскольда, який має на меті об’єднати спонсорів для допомоги українцям.

Українці можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі $1 тис. Фактично її виплачують родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

Зверніть увагу, що не кожна сім’я зможе отримати таку виплату, адже надходить велика кількість заявок. Проте ви можете подати заявку та сподіватись на грошову допомогу!

Крім того, фінансову допомогу можуть отримати як родини ВПО, так і ті, хто виїхав за кордон. А під час опрацювання заявок пріоритет надають мамам з дітьми та бабусям.

Допомога від УВКБ ООН

На допомогу можуть претендувати родини, які не отримували її від міжнародних організацій раніше, мають дохід, менше за 5 400 грн на одну людину, а також належать до таких категорій і критеріїв вразливості:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

люди, які через воєнні дії були змушені залишити свої домівки, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Якщо ви малозабезпечена родина, яка відповідає усім критеріям, ви зможете отримати 2 220 грн (на одну особу).

Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців. Зверніть увагу, що 2 220 грн ‒ це виплата на одну особу. Тобто, якщо у вашій родині три людини, сумарно ви отримаєте 19 980 грн.

ЮНІСЕФ Спільно

Цю допомогу отримають лише ті малозабезпечені родини, які мають трьох та більше дітей.

У рамках програми сім’ям виплачується допомога в розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб. Виплати надходять впродовж трьох місяців.

Щоб отримати допомогу від ЮНІСЕФ у 2023 році, родина мала подати заявку до 14 серпня 2022 року. Якщо ви подали заяву до зазначеного терміну, виплати надійдуть вам найближчим часом у 2023 році.

Допомога від фонду Фенікс

Fenyx Group – це благодійний фонд, який заснували в Києві у 2020 році. Після 24 лютого 2022 року основною спеціалізацією фонду стала гуманітарна допомога українцям, які цього потребують.

Якщо ваша родина втратила заробіток під час війни, ви можете звернутися до благодійного фонду та отримати гуманітарну допомогу!