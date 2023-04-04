На горі Піп Іван у Карпатах вдарив 12-градусний мороз
На високогір’ї Карпат весною навіть не пахне. Станом на ранок 4 квітня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -12 градусів.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост та виклав фото засніженої вершини.
За даними рятувальників, наразі на вершині хмарно, спостерігається вітер зі східного напрямку до 8 м/с.
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За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, у Карпатах до кінця тижня очікується до -10 градусів.
Також сьогодні, 4 квітня, у горах місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Загалом квітень 2023 року, за словами синоптиків, очікується теплішим, ніж зазвичай. Вони прогнозують середню місячну температуру на рівні +9…+13 градусів. Такі показники перевищують норму 1-1,5 градуси.