Квітень, 04 в 11:45

Пакунок-порятунок від Unicef – це бокс, в якому є усе необхідне для немовлят, які з’явилися на світ далеко від дому. Багато українських породіль зазначають, що наповнення дещо схоже з бебі-боксом, який надає держава.

Однак в пакунок входять речі, які дійсно потрібні малюку. Пакунок-порятунок від Unicef: як отримати й що в нього входить – читайте в матеріалі.

Пакунок-порятунок від Unicef: що відомо

Пакунок-порятунок – це допомога для породіль від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Як зазначається на сайті фонду, на сьогодні Unicef за підтримки уряду Японії вже роздав 15 тисяч таких пакунків у 300 лікарнях країни, де народжують жінки, які через війну стали вимушеними переселенками. Проєкт реалізується у десяти областях України.

Зараз дивляться

Пакунок-порятунок від Unicef: що в нього входить

Набори для новонароджених містять такі речі:

одяг;

засоби гігієни;

термометр;

ножиці;

гребінець;

пелюшки;

шкарпетки;

памперси;

серветки;

іграшки та інші корисні для малюків речі.

Пакунок-порятунок від Unicef: як отримати

У соцмережах UNICEF Ukraine пишуть, що команда проєкту робить усе можливе, щоб доставити гуманітарну допомогу в усі куточки України та через партнерів. Однак, на жаль, зараз Unicef не мають змогу опрацьовувати персоналізовані запити.

Ми підтримуємо ресурс для пошуку допомоги Паляниця.Інфо. Там ви можете знайти перелік профільних організацій у вашому регіоні.

Якщо ви не знайшли там організації, що відповідають вашому запиту, ви можете звернутись на Волонтерську гарячу лінію, що працює за підтримки Unicef, через чат-бот.