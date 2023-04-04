Працюємо заради перемоги: як Meest Group та Meest China регулярно допомагають ЗСУ

Квітень, 04 в 10:00

Логістичний бізнес України добре розуміє, якою важливою є доставка товарів під час війни.

Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest, яка спеціалізується на закупівлі та доставці товарів з Китаю, США та країн Європи, з початком повномасштабного вторгнення допомагає закуповувати та доставляти необхідні товари для українських захисників та волонтерів. Це одяг, аптечки, турнікети, спальні мішки, намети, харчові продукти та інші необхідні речі.

Крім того, Meest Group разом із Meest China частину свого прибутку постійно виділяють на закупівлю необхідної техніки для ЗСУ.

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У 2023 році Meest Group і Meest China передали на потреби армії: пʼять автівок, вісім генераторів, 18 прицілів до кулеметів та понад 900 обігрівачів для рук і ніг.

Чи не щомісяця представники бізнесу особисто зустрічаються з військовими, аби передати необхідну техніку. На початку лютого необхідне спорядження отримав третій окремий центр сил спеціальних операцій Збройних сил України, а саме один автомобіль, 18 прицілів до кулеметів, 10 камер GoPro, дві системи відеонагляду та 900 обігрівачів.

Остання партія техніки, яка містила одну автівку, вісім генераторів та обігрівачі, була передана на Бахмутський напрям, що є одним із найгарячіших.

Відео, про те, як Meest China допомагає ЗСУ, з коментарями від топменеджменту – можна подивитися на YouTube каналі за посиланням.

Представники бізнесу розуміють важливість справності роботи техніки, яка буде застосовуватися на лінії зіткнення, тому автівки, що передаються силам спеціальних операцій, проходять обов’язкове тестування по бездоріжжю.

Meest Group та Meest China звертаються до своїх клієнтів та висловлюють велику вдячність за те, що вони продовжують користуватися послугами компаній, підтримують економіку та роблять свій вклад в майбутню перемогу.

Український бізнес розуміє важливість та необхідність постійної допомоги армії та готовий підтримувати наших бійців до повної перемоги.