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Факти / Україна / Суспільство

Як зареєструватися на НМТ 2023: покрокова інструкція

Асоян Каріна, Редакторка сайту Факти ICTV
НМТ 2023
Фото: Unsplash

У 2023 році для вступу до ЗВО випускники мають скласти національний мультипредметний тест.

Реєстрація розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року.

Як зареєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція

Для реєстрації на НМТ-2023 вступника потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Далі слід здійснити наступні кроки:

  1. Введіть особисті дані та інформацію щодо участі в тесті.
  2. Завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.
  3. Підтвердіть, що готові брати участь у НМТ.
  4. Надішліть внесену інформацію й копії документів до регіонального центру.
  5. Сформуйте Сертифікат НМТ-форми 2023.

Які копії документів потрібні для НМТ-2023

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання або свідоцтво про повну загальну середню освіту).
  • Документ, що підтверджує внесення відомостей про РНОКПП: облікова картка платника податків або паспорт громадянина України, який містить відомості про РНОКПП.
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Національний мультипредметний тест 2023: як відбуватиметься реєстрація

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