Як зареєструватися на НМТ 2023: покрокова інструкція
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У 2023 році для вступу до ЗВО випускники мають скласти національний мультипредметний тест.
Реєстрація розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року.
Як зареєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція
Для реєстрації на НМТ-2023 вступника потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
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Далі слід здійснити наступні кроки:
- Введіть особисті дані та інформацію щодо участі в тесті.
- Завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.
- Підтвердіть, що готові брати участь у НМТ.
- Надішліть внесену інформацію й копії документів до регіонального центру.
- Сформуйте Сертифікат НМТ-форми 2023.
Які копії документів потрібні для НМТ-2023
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання або свідоцтво про повну загальну середню освіту).
- Документ, що підтверджує внесення відомостей про РНОКПП: облікова картка платника податків або паспорт громадянина України, який містить відомості про РНОКПП.