Соціальні виплати 2023: чи відбулося фінансування за квітень
Щомісяця Пенсійний Фонд України виділяє кошти на соціальні виплати українцям. Наприклад, у березні 2023 року ПФУ профінансував соціальні виплати на суму 21,2 млрд грн, із них на пенсії було направлено 15,6 млрд грн.
Чи відбулося фінансування соціальних виплат у квітні 2023-го від Пенсійного фонду, читайте в нашому матеріалі.
Гроші виділили: як ПФУ профінансував соціальні виплати у квітні 2023
У Пенсійному фонді України повідомляють, що станом на 4 квітня 2023 року профінансовано такі соціальні виплати українцям:
- 3,3 млрд грн – на пенсійні виплати, зокрема 1,7 млрд грн – через АТ Укрпошта;
- 1,6 млрд грн – через уповноважені банки;
- 615,3 млн грн – на страхові виплати;
- 111 млн грн – на виплати лікарняних.
– У квітні надано 96 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, – повідомили у ПФУ.
Також важливо нагадати, що з 1 квітня в Україні провели щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Він стосується близько 600 тис. громадян.
Перерахунок проведуть автоматично, враховуючи збільшення страхового стажу працюючих пенсіонерів.
Підвищення індивідуальне та залежить від кількох факторів:
- страхового стажу людини (враховується додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію);
- від співвідношення між зарплатою, яку отримує людина, і середньою зарплатою по країні (так званий коефіцієнт заробітку).
Дата для перерахунку (1 квітня) визначена законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст. 42).
Що відбувається після фінансування соціальних виплат?
Після того, як ПФУ виділяє кошти, їх відправляють українцям.
Відповідно, після останнього фінансування 4 квітня 2023 року, громадяни, які мають право на соціальні виплати, найближчим часом отримають гроші на банківські рахунки або зможуть забрати їх через АТ Укрпошта.