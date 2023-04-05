Квітень, 05 в 14:02

Щомісяця Пенсійний Фонд України виділяє кошти на соціальні виплати українцям. Наприклад, у березні 2023 року ПФУ профінансував соціальні виплати на суму 21,2 млрд грн, із них на пенсії було направлено 15,6 млрд грн.

Чи відбулося фінансування соціальних виплат у квітні 2023-го від Пенсійного фонду, читайте в нашому матеріалі.

Гроші виділили: як ПФУ профінансував соціальні виплати у квітні 2023

У Пенсійному фонді України повідомляють, що станом на 4 квітня 2023 року профінансовано такі соціальні виплати українцям:

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