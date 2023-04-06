Квітень, 06 в 18:06

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження щодо жительки Закарпаття, яка агітувала за відокремлення області від України.

Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку у регіоні.

У соціальних мережах вона оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію щодо “необхідності” відокремлення Закарпаття зі складу України.

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– Фігурантка “розганяла” ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу, – повідомили в СБУ.

Злочин розслідується у межах кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України.

Наразі СБУ проводить всі необхідні слідчо-оперативні дії, щоб фігурантка відповіла за свої дії перед законом.

Якщо злочин буде доведено, жінці загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без неї.