СБУ відкрила справу проти блогерки, яка закликала відокремити Закарпаття від України
Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження щодо жительки Закарпаття, яка агітувала за відокремлення області від України.
Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку у регіоні.
У соціальних мережах вона оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію щодо “необхідності” відокремлення Закарпаття зі складу України.
– Фігурантка “розганяла” ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу, – повідомили в СБУ.
Злочин розслідується у межах кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України.
Наразі СБУ проводить всі необхідні слідчо-оперативні дії, щоб фігурантка відповіла за свої дії перед законом.
Якщо злочин буде доведено, жінці загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без неї.