Відмовилася викладати українською: подробиці мовного скандалу в Ірпені, реакція університету та що каже закон

Квітень, 06 в 21:42

У Державному податковому університеті в Ірпіні стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською. Про подробиці конфлікту та реакцію керівництва університету – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Подробиці інцинденту

Студенти оприлюднили відео, на якому викладачка у відповідь на прохання проводити лекцію українською заявила, що іспит вони складатимуть російською мовою.

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За словами студентів, жінка регулярно викладає матеріали російською.

– Ви можете, будь-ласка, перейти на українську мову?, – запитала студентка, на що викладачка поцікавилася: “А то что будет, Саша?”.

Також жінка додала, якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції. Вона заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається.

Наприкінці відео студенти написали, що вимагають звільнення викладачки.

Реакція університету

Адміністрація Державного податкового університету відсторонила викладачку за порушення мовного закону.

Про це йдеться на сайті навчального закладу.

– Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима! Тому за пропозицією адміністрація закладу розпочато службове розслідування, за результатами якого буде прийняте справедливе та оперативне рішення, – наголосив очільник Податкового університету Дмитро Серебрянський.

В університеті закликали спільноту, особливо науково-педагогічних працівників, не допускати нехтування державною мовою та законодавством України.

– Якщо студенти мають інформацію про схожі інциденти з викладачами у минулому, адміністрація Державного податкового університету закликає поінформувати про це керівництво ДПУ, – йдеться у повідомленні університету.

Факти ICTV зв’язалися з викладачем, аби почути її позицію щодо цієї ситуації. Наразі ми очікуємо на її відповідь.

Що каже закон

В Україні діє так званий мовний закон Про забезпечення функціонування української мови як державної, який зобов’язує усі державні установи та підприємства вести свою офіційну роботу виключно українською мовою. До таких зобов’язань додали навіть підприємців.

– І якщо якісь дії порушують будь-яку норму з цього закону, то, відповідно, є адміністративна відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Тож ця вчителька не мала жодного права викладати російською, по-перше, вона порушила безліч дисциплінарних інструкцій, які є в університеті, бо Міністерство освіти окремим наказом опублікувало й надсилало по університетах зобов’язання викладати виключно державною мовою, – каже адвокат Сергій Костира.

За законом, розмір штрафу, якщо порушення зафіксували вперше, становить від 3 400 до 8 500 грн. За повторне недотримання норм накладається штраф у розмірі від 8 500 до 11 900 грн.

Воднчоас на вчительку може чекати не лише штраф, а й звільнення у межах трудового законодавства.