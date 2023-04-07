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Факти / Україна / Суспільство

Більшість абітурієнтів на МНТ обирають як третій предмет історію України – Лісовий

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
зно в україні
Фото: Depositphotos

З’явилася перша статистика реєстрації на НМТ-2023. Більшість абітурієнтів для проходження національного мультипредметного тесту як третій предмет обирають історію України. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

– За перші чотири дні реєстрації для участі в НМТ: майже 54 тис. створених персональних кабінетів, 14 тис. осіб уже отримали повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року, і понад сім тисяч охочих проходити тестування за кордоном, – написав він.

За словами Міністра, на сьогодні більшість абітурієнтів як предмет додаткового блоку обирають історію України (26 220 осіб), на другому місці – іноземні мови (18 545 осіб).

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Нагадаємо, у 2023 році для вступу до ЗВО випускники мають скласти національний мультипредметний тест.

Реєстрація розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року. Покрокову інструкцію, як зареєструватися на НМТ-2023 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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