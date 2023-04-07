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Факти / Україна / Суспільство

Через аварію на Черкаській ТЕЦ частина міста залишилася без гарячої води та опалення

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Через аварію на Черкаській ТЕЦ частина міста залишилася без гарячої води та опалення
Фото: Depositphotos

На Черкаській Теплоелектроцентралі сталася аварія. Через це частина міста залишиться без опалення та гарячої води. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

– Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ та повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ.

Тому зараз фактично зупиняється робота з подання теплоносія, гарячого водопостачання, – зазначив він.

За словами мера, ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт, він закликав громадян поставитися до ситуації з розумінням.

Зараз дивляться

Раніше міська рада Черкас планувала зупинити ТЕЦ 9 квітня, після завершення опалювального сезону. Ремонт мав тривати майже місяць.

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