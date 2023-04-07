Через аварію на Черкаській ТЕЦ частина міста залишилася без гарячої води та опалення

Квітень, 07 в 13:07

На Черкаській Теплоелектроцентралі сталася аварія. Через це частина міста залишиться без опалення та гарячої води.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

– Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ та повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подання теплоносія, гарячого водопостачання, – зазначив він.

За словами мера, ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт, він закликав громадян поставитися до ситуації з розумінням.



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Раніше міська рада Черкас планувала зупинити ТЕЦ 9 квітня, після завершення опалювального сезону. Ремонт мав тривати майже місяць.