Погрожують виселенням і забороною в’їзду: окупанти обмежують пересування українців без паспортів РФ

Квітень, 07 в 18:41

Російські окупанти активно продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск.

Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За актуальною інформацією, окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують всі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто.

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РФ примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають його, піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа.

Окупанти активно погрожують примусовим виселенням з оселі та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт.

З тієї ж причини батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту, додали у Генштабі. Окупанти примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.