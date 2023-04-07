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Факти / Україна / Суспільство

В Міноборони триває робота щодо впровадження літнього польового костюма для жінок-військовослужбовців

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
В Міноборони триває робота щодо впровадження літнього польового костюма для жінок-військовослужбовців
Фото: Depositphotos

У Міністерстві оборони України триває робота з впровадження літнього польового костюма для жінок-військовослужбовців.

Про це у своєму  Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

– У Збройних Силах Україна  завжди були парадна і повсякденна жіноча форма. Змінювались зразки, – написала вона. 

Замміністра зазначила, що зараз жінки у лавах ЗСУ носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017. 

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– Не було польової жіночої форми. Тому на даний час триває робота щодо впровадження костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок.Про всі етапи роботи ми повідомляємо на сайті Міноборони, – зазначила Маляр. 

Нагадаємо, українські жінки, які служать в армії, з липня 2022 року тестують зразки уніфікованої форми – штани, кітелі та тактичну білизну.

У ЗСУ служать 41 тис. жінок, ще близько 19 тис. – це цивільні працівниці, які забезпечують потреби армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тис. жінок.

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