Квітень, 07 в 11:58

У Міністерстві оборони України триває робота з впровадження літнього польового костюма для жінок-військовослужбовців.

Про це у своєму Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– У Збройних Силах Україна завжди були парадна і повсякденна жіноча форма. Змінювались зразки, – написала вона.

Замміністра зазначила, що зараз жінки у лавах ЗСУ носять форму зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017.

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В Міноборони триває робота щодо впровадження літнього польового костюма для жінок-військовослужбовців / 4 фотографии

– Не було польової жіночої форми. Тому на даний час триває робота щодо впровадження костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок.Про всі етапи роботи ми повідомляємо на сайті Міноборони, – зазначила Маляр.

Нагадаємо, українські жінки, які служать в армії, з липня 2022 року тестують зразки уніфікованої форми – штани, кітелі та тактичну білизну.

У ЗСУ служать 41 тис. жінок, ще близько 19 тис. – це цивільні працівниці, які забезпечують потреби армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тис. жінок.