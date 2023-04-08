Показує цим зневажливе ставлення до країни: Лісовий про скандал з викладачкою в Ірпені

Квітень, 08 в 14:15

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий відреагував на мовний скандал, що трапився у Державному податковому університеті в Ірпені. Там викладачка відмовилася проводити заняття українською мовою.

У своєму дописі у соціальній мережі Facebook він назвав лицемірством маніпуляції довкола мови. Він підкреслив, що якщо викладач відмовляється вести заняття державною мовою, то показує цим зневажливе ставлення до країни.

— Кейс із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову, – це пряме порушення чинного законодавства. Щодо цього випадку будуть вжиті заходи. Це очевидно, – написав він.

Міністр додав, що він радіє, коли чує, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською.

Зараз дивляться

— Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища?

За його словами, поведінка викладачки виглядає, м’яко кажучи, невідповідною її ролі. Освітня спільнота формує націю. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі.

Очільник МОК заявив, що його надихає активність молоді, яка не боїться погроз з боку викладачів.

— З позиції міністра скажу, що не ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір. І людина в освіті має розуміти свою роль та відповідальність у цій боротьбі, — резюмував він.

Нещодавно у соціальних мережах поширився ролик, на якому під час лекції онлайн студентка попросила викладачку перейти на українську, на що вона відповіла, що “несвідомо перейшла на російську, оскільки викладала нею 35 років”.

Викладачка сказала, що студентка може не відвідувати лекції з філософії, якщо їй “ріже слух російська” і може “самостійно вивчати предмет” зручною мовою. Також викладачка додала, що на іспиті “обов’язково говоритиме російською”.

Джерело: Оксен Лісовий