Евакуація з Авдіївки: тривають пошуки дітей, яких приховують батьки

Квітень, 09 в 15:15

З прифронтової Авдіївки Донецької області, де наразі складна ситуація через постійні обстріли, досі не можуть евакуювати всіх дітей, оскільки деякі батьки переховують їх, тому що не хочуть залишати місто.

Наразі чотирьох дітей переховують батьки, які відмовляються евакуюватися, повідомляє МВС.

Двох неповнолітніх вже вдалося знайти поліцейським підрозділу Білі янголи. Вони намагаються переконати родину виїхати з Авдіївки.

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Під час останнього рейсу поліцейські евакуювали з міста подружжя зі 100-річного будинку.

Правоохоронці закликають батьків не ризикувати життям своїх дітей і звертатися за допомогою щодо евакуації з Авдіївки до групи Білий янгол, зателефонувавши за номером 066-56-19-102, або ж у волонтерський пункт.

Ще тиждень тому, як повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, у місті залишалося восьмеро дітей.

Тоді він говорив, що протягом наступного тижня можливо вдасться вивезти усіх примусово разом із батьками.

Фото: скрін відео МВС