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Факти / Україна / Суспільство

На Україну насувається гроза: де чекати негоди (карта)

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гроза, негода, дощ, погода
Фото: Depositphotos

У Києві та більшості північних, центральних та південних областей України в найближчу годину очікується гроза (І рівень небезпеки – жовтий) з утриманням такої погоди ко кінця доби 9 квітня.

Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Якщо подивитися на карту, йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Херсонські області.

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На Україну насувається гроза

Фото: Укргідрометцентр

Напередодні у Києві, Дніпрі та інших містах пройшлась негода. Окрім сильного дощу та грому, у столиці подекуди випав град.

Синоптик Наталя Діденко відчутне потепління прогнозує перед Великоднем – з 13-14 квітня.

У наступні три доби, з 10 до 12 квітня, Укргідрометцентр обіцяє у більшості областей невеликі дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.

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