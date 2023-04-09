Квітень, 09 в 15:44

У Києві та більшості північних, центральних та південних областей України в найближчу годину очікується гроза (І рівень небезпеки – жовтий) з утриманням такої погоди ко кінця доби 9 квітня.

Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Якщо подивитися на карту, йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Херсонські області.

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Напередодні у Києві, Дніпрі та інших містах пройшлась негода. Окрім сильного дощу та грому, у столиці подекуди випав град.

Синоптик Наталя Діденко відчутне потепління прогнозує перед Великоднем – з 13-14 квітня.

У наступні три доби, з 10 до 12 квітня, Укргідрометцентр обіцяє у більшості областей невеликі дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.