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Факти / Україна / Суспільство

На Великдень Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Великдень Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Фото: ПЦУ

На Великдень митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 

Про це він розповів в коментарі Суспільному.

– Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в лаврі в Успенському соборі, але, ймовірно, після комендантської години вранці, — зазначив митрополит.

Про час проведення богослужіння повідомлять трохи згодом, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

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Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, яка не бажає покидати лавру, попри розірвані договори 29 березня.

– Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух “русского міра” тут не панував. Щоб лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну, — сказав він.

На його думку, українізація лаври – неминучий процес. У Верхній лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть “мирно та спокійно” молитися і в Нижній лаврі.

Нагадаємо, представники УПЦ МП повинні були остаточно залишити територію лаври ще 29 березня.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня Павлу обрали запобіжний захід – його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов’язанням носити електронний браслет.

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Також ми розповідали, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (мирське ім’я – Орест Березовський) каже, що не вважає себе громадянином Росії, але визнав, що мав російський паспорт.

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Джерело: Суспільне
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