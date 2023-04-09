На Великдень Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Квітень, 09 в 17:01

На Великдень митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це він розповів в коментарі Суспільному.

– Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в лаврі в Успенському соборі, але, ймовірно, після комендантської години вранці, — зазначив митрополит.

Про час проведення богослужіння повідомлять трохи згодом, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

Зараз дивляться

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, яка не бажає покидати лавру, попри розірвані договори 29 березня.

– Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух “русского міра” тут не панував. Щоб лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну, — сказав він.

На його думку, українізація лаври – неминучий процес. У Верхній лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть “мирно та спокійно” молитися і в Нижній лаврі.

Нагадаємо, представники УПЦ МП повинні були остаточно залишити територію лаври ще 29 березня.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня Павлу обрали запобіжний захід – його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов’язанням носити електронний браслет.

Також ми розповідали, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (мирське ім’я – Орест Березовський) каже, що не вважає себе громадянином Росії, але визнав, що мав російський паспорт.