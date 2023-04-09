Перемоги світла, добра та справедливості. Зеленський привітав католиків з Великоднем

Квітень, 09 в 10:20

Президент України Володимир Зеленський привітав всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень – на передовій і в різних наших містах і селах.

Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram.

– Вітаю братів поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії, – написав він.

Президент зазначив, що це – сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності.

Зараз дивляться

Зеленський розповів, що два дні тому він розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровить юдеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітає всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня.

– Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння. З Великоднем, – наголосив Президент.

Нагадаємо, 9 квітня за юліанським календарем віряни відзначають Вербну неділю, яка передує Великодню. Ця дата присвячена урочистому в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим.