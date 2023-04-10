Санкції чи розвідка перед новою атакою. Чому РФ все частіше використовує саморобні БПЛА
Все частіше окупанти використовують саморобні БПЛА для ведення розвідки та здійснення повітряних атак на Україну.
Це може бути пов’язане як із запровадженням санкцій проти Росії, так і з тим, що ворог за допомогою більш дешевих безпілотників просто прораховує, як найефективніше завдавати ударів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла речниця Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.
– Цілком імовірно, відбиваються ті самі санкції, крім того, недооцінювати ворога не можна, камери там є, безпілотники активні, і збір інформації у цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує засоби ураження на такій дистанції, на відстані відповідній. Тобто вони збирають інформацію про те, яке ураження може бути найефективнішим, – сказала вона.
Також речниця зазначила, що останнім часом Росія знову активізувала запуск безпілотників, що може свідчити про імовірну підготовку до нових масованих атак.
– Саме активізація безпілотних літальних апаратів вздовж лінії фронту, вздовж узбережжя, говорить про те, що цілком імовірно, можуть бути підготовлені якісь атаки, – зауважила Гуменюк.
Нагадаємо, на Харківщині бійці Національної гвардії України зі стрілецької зброї збили два російські саморобні БПЛА. До одного з дронів була прикріплена звичайна пластмасова труба, начинена вибухівкою.