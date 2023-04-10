Санкції чи розвідка перед новою атакою. Чому РФ все частіше використовує саморобні БПЛА

Квітень, 10 в 14:39

Все частіше окупанти використовують саморобні БПЛА для ведення розвідки та здійснення повітряних атак на Україну.

Це може бути пов’язане як із запровадженням санкцій проти Росії, так і з тим, що ворог за допомогою більш дешевих безпілотників просто прораховує, як найефективніше завдавати ударів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла речниця Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

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– Цілком імовірно, відбиваються ті самі санкції, крім того, недооцінювати ворога не можна, камери там є, безпілотники активні, і збір інформації у цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує засоби ураження на такій дистанції, на відстані відповідній. Тобто вони збирають інформацію про те, яке ураження може бути найефективнішим, – сказала вона.

Також речниця зазначила, що останнім часом Росія знову активізувала запуск безпілотників, що може свідчити про імовірну підготовку до нових масованих атак.

– Саме активізація безпілотних літальних апаратів вздовж лінії фронту, вздовж узбережжя, говорить про те, що цілком імовірно, можуть бути підготовлені якісь атаки, – зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, на Харківщині бійці Національної гвардії України зі стрілецької зброї збили два російські саморобні БПЛА. До одного з дронів була прикріплена звичайна пластмасова труба, начинена вибухівкою.