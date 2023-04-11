Квітень, 10 в 22:27

Днями у мережі спалахнув черговий мовний скандал, в центрі якого опинився співзасновник рекламної агенції Tabasco Олександр Смірнов.

Він обурив суспільство висловлюваннями щодо української мови та критикою чинного міністра освіти Оксена Лісового.

Як наслідок – репутаційного удару зазнав не лише Смірнов, а й агенція Tabasco, від співпраці з якою почали відмовлятися низка відомих компаній.

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Що сталося та чого тут міністр освіти Лісовий

Ввечері 8 квітня Олександр Смірнов оприлюднив пост, в якому прокоментував реакцію Лісового на мовний скандал, що трапився у Державному податковому університеті в Ірпені.

Там викладачка відмовилася проводити заняття українською мовою через те, що їй нібито складно. Міністр назвав це “лицемірством маніпуляції довкола мови”, а також вказав на пряме порушення чинного законодавства.

Своєю чергою Смірнов розкритикував Лісового, а також висміяв Києво-Могилянську академію через заборону використовувати там російську мову.

– У нас з’явився міністр освіти і науки української мови. Ймовірно, замість того, щоб займатися освітою і наукою, боротися з корупцією, пан Оксен створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій, стежитиме, як Києво-дебілянська академія, якою мовою люди розмовляють на перервах, – написав він у Facebook.

За словами Смірнова, міністр повинен бути менеджером, який виступає за розвиток держави, а Лісовий натомість “танцюватиме електорат під вибори”.

Висловлювання Смірнова набияк обурили українців. Користувачі мережі назвали його допис “ганебним самогубством” і наголосили на тому, що російська – це мова терористів.

Співзасновник рекламної агенції у центрі мовного скандалу: що відомо та до чого тут міністр Лісовий / 2 фотографии

Через шквал критики Смірнов приховав публікацію. Натомість він оприлюднив пост, в якому нагадав про скандал із дисертацією Лісового.

Зазначимо, що міністра звинуватили у плагіаті кандидатської дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році.

Лісовий відправив свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і заявив, що відмовиться від наукового ступеня, якщо плагіат у його роботі зрештою підтвердиться.

– Людина є патріотом тієї країни, мовою якої в неї написана крадена дисертація, – йдеться у дописі Смірнова.

Наслідки скандалу та реакція Tabasco

Скандал довкола позиції Смірнова швидко набув розголосу та завдав репутаційних збитків його рекламній агенції Tabasco.

Користувачі мережі закликали клієнтів компанії припинити співпрацю з нею, а самих співробітників назвали “ватниками”.

Своєю чергою агенція Tabasco відреагувала на скандальні заяви Смірнова, заявивши, що компанія не несе відповідальності за його особисту думку.

– Команда агенції не розділяє висловлену точку зору. Агенція підтримує становлення української мови як невід’ємного атрибута української незалежності. Просимо пам’ятати, що всі ми – українці й, попри найжорстокіші суперечки, маємо одного спільного ворога – Росію. Агенція з першого дня війни підтримує низку волонтерських проєктів, які мають одну спільну мету – перемогу України, – йдеться у повідомленні.

Втім, офіційна відповідь Tabasco не покращила ситуацію.

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав позицію Смірнова “українофобською” і повідомив, що такі компанії, як Vodafone, ОККО, Наша Ряба та Huindai вже не працюють з агенцією.

– Укргазбанк два роки тому співпрацював по зйомкам двох роликів і теж більше не працює. Укрексімбанк останній раз працював аж до Майдану. Віктор Ляшко підтвердив, що МОЗ, принаймні, від 2020-го з ними не працював, – написав Нефьодов.

Відповідь Смірнова на хейт

Олександр Смірнов вирішив відповісти на критику і заклики “збирати речі на московські болота”. Він оприлюднив низку відзнак від різних відомств.

На фото, серед іншого, можна побачити подяку за громадянську позицію під час повномасштабного вторгнення РФ, а також відзнаку від Міноборони За сприяння Збройним силам України.

Відповідаючи на коментарі користувачів, Смірнов заявив, що його пост був не про мову, а про фокус уваги міністра освіти, який, на його думку, заграє з електоратом.

– Українську мову я вважаю державною та необхідною для навчання. То є закон, то є Конституція. І саме чомусь неповагу до мови мені намагаються приписати, – написав Смірнов.

Щодо свого висловлення про Києво-Могилянську академію він погодився, що “це емоційно та образливо”, але додав, що “заборона на використання мови на перервах, з якої все почалося, це теж образливо”.

Згодом співзасновник Tabasco ризикнув ще раз пояснити свою позицію. Він оприлюднив допис, в якому згадав про патріотів України, що “говорять руською”.

– В Україні безліч людей, що говорять руською. Серед них дуже багато патріотів України. Неможливо побудувати сильну країну, якщо заперечуєш очевидні речі про свою Батьківщину. Руйнівно представити будь-якого українця, який розмовляє руською, – ворогом. Неможливо поміряти, хто любить Україну більше: два вояки в одному окопі, один говорить руською, другий – українською. Хто більше? – написав він.

Смірнов заявив, що став жертвою культури скасування, тож зараз його намагаються представити українофобом та ворогом українського народу.

– Жоден із коментаторів, які сліпо звинувачували мене у неповазі до мови, не зміг навіть відповісти на найпростіше питання: Де саме я образив українську мову, яку я поважаю як громадянин України та як лінгвіст за фахом? Фраза про Могилянку була образливою, так само, як їхнє рішення про заборону руської на території Академії. Бо мені однаково боляче за те, що зробили вони, який приклад подали, до чого це призведе, як це вразить людей, для яких особисте спілкування – це свобода. Як можна забороняти свободу? – написав він.