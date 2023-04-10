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Факти / Україна / Суспільство

В Україні очікуються дощі найближчими днями, у Карпатах – із мокрим снігом

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дощ
Фото: Depositphotos

В Україні у найближчі три дні – 11, 12 та 13 квітня – очікуються дощі у південних, центральних та східних областях, у Карпатах – з мокрим снігом.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, переважатиме вітер північних напрямків до 5-10 м/с, а 11-12 квітня на Півдні та Сході місцями пориви до 15-20 м/с.

У ці дні температура вночі коливатиметься в діапазоні від +3 до +8, вдень – до +12…+17. У Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень +3…+8.

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У середу, 12 квітня, у західних, північних та більшості центральних областей – від +8 до +13, а наступного дня – до +12.

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Днями у Києві та інших містах пройшлась негода. Окрім сильного дощу та грому, у столиці подекуди випав град.

Джерело: Укргідрометцентр
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