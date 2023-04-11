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Суспільство
Анна Голішевська, Редакторка сайту

Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть

Школа
Фото: Unsplash

Рік навчання в українських школах найчастіше починається на початку вересня і закінчується в кінці травня наступного року. Однак багато учнів і батьків досі не знають, коли почнуться канікули у 2023 році. Коли літні канікули 2023 в Україні –  читайте в матеріалі.

Шкільні канікули 2023: коли учні відпочиватимуть

У 2022-2023 роках, як завжди, учні відпочивають чотири рази в рік:

  • осінні канікули тривають з 24 до 30 жовтня;
  • різдвяні – від 25 грудня до 8 січня;
  • великодні канікули починаються 27 березня та тривають до 2 квітня;
  • літні канікули цьогоріч у школах починатимуться 25 травня, а будуть закінчуватися 1 вересня.

Коли літні канікули 2023 в Україні

Відомо, що заклади освіти (особливо приватні) самостійно вирішують, коли проводити канікули, залежно від погодних умов, епідеміологічної ситуації та безпеки в регіоні. Однак у 2023 році Міносвіти визначило базові дати літнього відпочинку – із 25 травня по 1 вересня.

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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023

У Законі України Про повну загальну середню освіту вказано, що навчальний рік в українських школах повинен тривати не менше від 175 навчальних днів. Та в умовах війни дія положення призупиняється.

Тому тривалість навчального року й дата його початку або закінчення під час воєнного стану визначаються Кабінетом міністрів України.

У постанові Кабінету міністрів України визначено тривалість навчального року під час дії воєнного стану. Зазначається, що навчальний рік у цьому році закінчиться 30 червня 2023 року (для абітурієнтів, тобто учнів, які випускаються з 11-го класу).

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Канікули, Школа
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