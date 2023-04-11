Отримання повістки не за місцем реєстрації: Кабмін розширив повноваження ТЦК
Кабінет міністрів України розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів). Вони отримали право надсилати повістки громадянам незалежно від місця їх реєстрації на військовому обліку.
Про це йдеться в постанові уряду № 318 від 7 квітня.
Цим документом були внесені зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соцпідтримки.
Згідно зі змінами, центри комплектування:
- надсилатимуть повістки громадянам не за адресою, де вони перебувають на військовому обліку;
- сповіщатимуть населення про мобілізацію та призиватимуть населення на військову службу.
Йдеться про призов громадян з числа осіб офіцерського складу; осіб із числа резервістів в особливий період; призов під час мобілізації. Це не стосується військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.
Водночас Кабмін зняв з центрів комплектування завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.
Як відомо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня 2023 року . Громадян, які не мають проблем зі здоровʼям чи відстрочки, можуть мобілізувати до армії .
У ЗСУ пояснювали, що нині немає “хвиль” мобілізації : триває одна хвиля від початку повномасштабного вторгнення РФ (з 24 лютого 2022 року).
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай