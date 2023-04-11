Кабінет міністрів України розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів). Вони отримали право надсилати повістки громадянам незалежно від місця їх реєстрації на військовому обліку.

Про це йдеться в постанові уряду № 318 від 7 квітня.

Цим документом були внесені зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соцпідтримки.

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Згідно зі змінами, центри комплектування:

надсилатимуть повістки громадянам не за адресою, де вони перебувають на військовому обліку;

сповіщатимуть населення про мобілізацію та призиватимуть населення на військову службу.

Йдеться про призов громадян з числа осіб офіцерського складу; осіб із числа резервістів в особливий період; призов під час мобілізації. Це не стосується військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

Водночас Кабмін зняв з центрів комплектування завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Як відомо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня 2023 року . Громадян, які не мають проблем зі здоровʼям чи відстрочки, можуть мобілізувати до армії .

У ЗСУ пояснювали, що нині немає “хвиль” мобілізації : триває одна хвиля від початку повномасштабного вторгнення РФ (з 24 лютого 2022 року).

Джерело : Урядовий портал

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