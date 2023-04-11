Рада звільнила українців від сплати податків на зруйноване або знищене житло

Верховна Рада України підтримала звільнення власників знищеного або пошкодженого майна від сплати податку на нерухомість, а також усунула колізію з переліком окупованих територій.

Про це повідомив член фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

На пленарному засіданні 11 квітня відповідний законопроєкт №7632 у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

– Тепер у Податковому кодексі буде закріплено норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування, – написав він у Telegram.

При цьому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram, що законопроєкт передбачає звільнення біженців від подання декларації в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій.

Він зауважив, що законопроєкт також виправив колізію з переліком окупованих територій: затверджений Мінреінтеграції перелік податкова застосовуватиме у повному обсязі.

Згідно із законопроєктом, звільнення від плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 1 березня 2022-го до 1 січня 2023 року) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або на окупованих територіях.

Народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram пояснив, що з 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, у якому завершилися активні бойові дії або окупація.

Він також уточнив, що від сплати єдиного податку за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або на окупованих територіях, починаючи з 1 березня 2022 року до закінчення таких подій, звільняється 4-та група. Норма не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація РФ яких завершилися до 1 травня 2022 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.