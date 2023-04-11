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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Виготовляли фальшиві паспорти: на Запоріжжі ділки допомагали росіянам “легалізуватися” в Україні

СБУ викрила групу ділків на Запоріжжі
Фото: СБУ

На Запоріжжі СБУ викрила зловмисників, які займалися незаконною легалізацією іноземців на території України.

Серед основних клієнтів угруповання були росіяни, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств.

– Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. Надалі частина іноземців планували виїхати до ЄС, – повідомили в СБУ.

Вартість підроблених документів становила від $2 до 3 тис. із людини. Сума залежала від терміновості “замовлення”.

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– Крім цього, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години. Також вони виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби, – йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, з червня минулого року такими “послугами” встигли скористатися понад 90 осіб.

До складу злочинної групи входило 5 жителів регіону, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Підпільний бізнес вони організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя. Там встановили комп’ютерну техніку й обладнання для виготовлення підробок.

Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах. Під час обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів виявлено:

  • зразки фальшивок та обладнання для їхнього виготовлення;
  • підроблені печатки, штампи та бланки офіційних органів;
  • фальшиві спецперепустки на транспорт;
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору та ще двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Організатору групи вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Джерело: СБУ
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