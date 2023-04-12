Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Суспільство
Владислава Ткаченко, Редакторка сайту

Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

7 квітня 2023 року Кабмін ухвалив постанову №318 Про внесення змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Що саме змінює постанова №318 та текст документа, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Постанова №318: що саме змінює документ

За словами адвоката Павла Калачова, однією з головних змін постанови №318 є те, що тепер вручати повістки можуть незалежно від місця взяття особи на військовий облік.

Тобто Кабмін передбачив, що територіальні центри комплектування можуть здійснювати призов на військову службу під час мобілізації й на особливий період незалежно від місця перебування чоловіків на військовому обліку.

– Тут йдеться про здійснення оповіщення призову громадян незалежно від місця їх взяття на військовий облік. Тобто тепер будь-який ТЦК може вручити заздалегідь заповнену повістку попри те, що ви можете перебувати на обліку в іншій області чи в іншому місті. Тепер це нікого не хвилює, – каже адвокат.

У постанові йдеться, що військкомати можуть сповіщати військовозобов’язаних громадян (крім військовозобов’язаних і резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки):

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).

Адвокат додає, що раніше ТЦК не могли мобілізувати людину, яка стоїть на обліку в іншому територіальному центрі комплектування, але тепер усе змінилось!

Крім того, постанова №318 звільняє ТЦК від завдання займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.

Текст постанови №318

Читайте також
У Раді хочуть скасувати виплати військовим у розмірі 30 тис. грн
Верховна Рада

Кабмін, мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318
Подоляк розповів, чи будуть в Україні надсилати електронні повістки
Михайло Подоляк
Кабмін звільнив Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки
Вадим Мельник
Кабмін підтримав призначення нових очільників Луганської та Сумської ОВА
Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318
Візьмуться за великі міста: експерт про подальшу мобілізацію в РФ
Мобілізація в РФ
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь