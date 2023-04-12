Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318
7 квітня 2023 року Кабмін ухвалив постанову №318 Про внесення змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Що саме змінює постанова №318 та текст документа, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Постанова №318: що саме змінює документ
За словами адвоката Павла Калачова, однією з головних змін постанови №318 є те, що тепер вручати повістки можуть незалежно від місця взяття особи на військовий облік.
Тобто Кабмін передбачив, що територіальні центри комплектування можуть здійснювати призов на військову службу під час мобілізації й на особливий період незалежно від місця перебування чоловіків на військовому обліку.
– Тут йдеться про здійснення оповіщення призову громадян незалежно від місця їх взяття на військовий облік. Тобто тепер будь-який ТЦК може вручити заздалегідь заповнену повістку попри те, що ви можете перебувати на обліку в іншій області чи в іншому місті. Тепер це нікого не хвилює, – каже адвокат.
У постанові йдеться, що військкомати можуть сповіщати військовозобов’язаних громадян (крім військовозобов’язаних і резервістів СБУ і Служби зовнішньої розвідки):
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
- на військову службу за призовом під час мобілізації, в особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).
Адвокат додає, що раніше ТЦК не могли мобілізувати людину, яка стоїть на обліку в іншому територіальному центрі комплектування, але тепер усе змінилось!
Крім того, постанова №318 звільняє ТЦК від завдання займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.