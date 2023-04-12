Громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії, пенсія призначатиметься незалежно від строків подання заявок.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави держави, документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

Закон передбачає, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення до Пенсійного фонду України.

Згідно з документом, пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше від 24 лютого 2022 року.

Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.