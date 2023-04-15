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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ може видавати електронні повістки жителям ТОТ – мер Мелітополя

російські військові
Фото: Міноборони

Російські окупанти вже можуть роздавати повістки місцевим жителів тимчасово захоплених територій України в електронному форматі.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Окупанти придумали спосіб мобілізувати мешканців РФ і захоплених частин України – створили електронний реєстр військовозобов’язаних і роздаватимуть електронні повістки. Реальна можливість стати “гарматним м’ясом” для РФ поки що тільки у тих, хто взяв паспорти Росії, – сказав він.

За словами мера Мелітополя, у небезпеці перебувають всі мешканці окупованих територій України. Захоплені росіянами соціальні служби та медзаклади також можуть передавати дані в реєстр військовозобов’язаних, розповів Федоров.

Міський глава закликав людей виїжджати з тимчасово окупованих територій України – це зробили вже понад 2 тис. людей за останні тижні.

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Іван Федоров, Війна в Україні, військовослужбовці, мобілізація
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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