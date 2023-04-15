РФ може видавати електронні повістки жителям ТОТ – мер Мелітополя
Російські окупанти вже можуть роздавати повістки місцевим жителів тимчасово захоплених територій України в електронному форматі.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
– Окупанти придумали спосіб мобілізувати мешканців РФ і захоплених частин України – створили електронний реєстр військовозобов’язаних і роздаватимуть електронні повістки. Реальна можливість стати “гарматним м’ясом” для РФ поки що тільки у тих, хто взяв паспорти Росії, – сказав він.
За словами мера Мелітополя, у небезпеці перебувають всі мешканці окупованих територій України. Захоплені росіянами соціальні служби та медзаклади також можуть передавати дані в реєстр військовозобов’язаних, розповів Федоров.
Міський глава закликав людей виїжджати з тимчасово окупованих територій України – це зробили вже понад 2 тис. людей за останні тижні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко