РФ може видавати електронні повістки жителям ТОТ – мер Мелітополя

Російські окупанти вже можуть роздавати повістки місцевим жителів тимчасово захоплених територій України в електронному форматі.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Окупанти придумали спосіб мобілізувати мешканців РФ і захоплених частин України – створили електронний реєстр військовозобов’язаних і роздаватимуть електронні повістки. Реальна можливість стати “гарматним м’ясом” для РФ поки що тільки у тих, хто взяв паспорти Росії, – сказав він.

За словами мера Мелітополя, у небезпеці перебувають всі мешканці окупованих територій України. Захоплені росіянами соціальні служби та медзаклади також можуть передавати дані в реєстр військовозобов’язаних, розповів Федоров.

Міський глава закликав людей виїжджати з тимчасово окупованих територій України – це зробили вже понад 2 тис. людей за останні тижні.

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