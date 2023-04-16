У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув у людей гранату
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі кинув гранату у знайому та її товариша.
Інцидент стався у Деснянському районі на вулиці Милославська, де ввечері 15 квітня пролунав вибух.
– Встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу, – повідомили у поліції.
Оперативні співробітники за силової підтримки бійців КОРД затримали чоловіка за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.
– За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення, – розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.
Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко