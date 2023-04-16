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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув у людей гранату

У Києві затримали чоловіка, який кинув у людей гранату
Фото: Dreamstime, Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі кинув гранату у знайому та її товариша.

Інцидент стався у Деснянському районі на вулиці Милославська, де ввечері 15 квітня пролунав вибух.

– Встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу, – повідомили у поліції.

Оперативні співробітники за силової підтримки бійців КОРД затримали чоловіка за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.

– За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення, – розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування.

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У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув у людей гранату

Джерело: Нацполіція
Київ, Поліція
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