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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кажуть, що вони не потрібні Україні. Як РФ вводить в оману українських полонених

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Російська Федерація масово вводить в оману українських військовополонених та цивільних, використовуючи психологічні тортури та нав’язуючи їм думку, що вони не потрібні Україні. 

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 

– Був випадок з військовополоненим, якого вісім разів катали невідомо куди, нібито на обмін. Коли ми його повернули, він каже: мене вісім разів вивозили, потім повертали й казали, що ми привезли, інших забрали, а тебе сказали – ні, цей нам не потрібен, – розповідає омбудсмен.  

Тим часом українській стороні росіяни кажуть, ніби полонені самі відмовляються повертатися на батьківщину. 

– Всі, хто до нас поверталися, розповідали, що були такі намагання розказати, що Україна вас не запитує, взагалі на вас відкрите кримінальне провадження, ваші рідні від вас відмовилися, тобто залишайтеся в Росії, публічно підтримуйте дії Російської Федерації, і все у вас буде добре. Це додатковий тиск, маніпуляція і психологічні тортури, – зазначає Лубінець. 

На думку уповноваженого з прав людини, російська влада хоче таким чином налаштувати полонених  проти української влади та примусити їх перейти на бік Кремля. А також розбурхати суспільство всередині країни. Втім, в Офісі омбудсмена намагаються зробити все можливе, аби повернути усіх українців додому. 

– Ми запропонували онлайн-спілкування, спочатку вони погодилися на цей формат. У нас повинна була відбутися конференція, особисто Москалькова гарантувала, що таке спілкування відбудеться, за дві години до онлайн-спілкування вони повідомили, що люди відмовляються навіть онлайн зі мною поспілкуватися, – зазначає омбудсмен.

Нагадаємо, кількість цивільних українських заручників, яких утримує Росія, просто шалена. До Офісу омбудсмена вже звернулися родичі 20 тис. українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях, і ця цифра може бути набагато більшою.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Дмитро Лубінець, Обмін полоненими, Російська агресія, Росія
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