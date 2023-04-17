Кажуть, що вони не потрібні Україні. Як РФ вводить в оману українських полонених
Російська Федерація масово вводить в оману українських військовополонених та цивільних, використовуючи психологічні тортури та нав’язуючи їм думку, що вони не потрібні Україні.
Про це в інтерв’ю Українській правді розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
– Був випадок з військовополоненим, якого вісім разів катали невідомо куди, нібито на обмін. Коли ми його повернули, він каже: мене вісім разів вивозили, потім повертали й казали, що ми привезли, інших забрали, а тебе сказали – ні, цей нам не потрібен, – розповідає омбудсмен.
Тим часом українській стороні росіяни кажуть, ніби полонені самі відмовляються повертатися на батьківщину.
– Всі, хто до нас поверталися, розповідали, що були такі намагання розказати, що Україна вас не запитує, взагалі на вас відкрите кримінальне провадження, ваші рідні від вас відмовилися, тобто залишайтеся в Росії, публічно підтримуйте дії Російської Федерації, і все у вас буде добре. Це додатковий тиск, маніпуляція і психологічні тортури, – зазначає Лубінець.
На думку уповноваженого з прав людини, російська влада хоче таким чином налаштувати полонених проти української влади та примусити їх перейти на бік Кремля. А також розбурхати суспільство всередині країни. Втім, в Офісі омбудсмена намагаються зробити все можливе, аби повернути усіх українців додому.
– Ми запропонували онлайн-спілкування, спочатку вони погодилися на цей формат. У нас повинна була відбутися конференція, особисто Москалькова гарантувала, що таке спілкування відбудеться, за дві години до онлайн-спілкування вони повідомили, що люди відмовляються навіть онлайн зі мною поспілкуватися, – зазначає омбудсмен.
Нагадаємо, кількість цивільних українських заручників, яких утримує Росія, просто шалена. До Офісу омбудсмена вже звернулися родичі 20 тис. українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях, і ця цифра може бути набагато більшою.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко