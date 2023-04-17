Підтоплення у Київській області не завадить військовим виконати завдання – командувач ЗСУ

Масштабна повінь у Київській області, яка виникла внаслідок тривалих дощів, не завадить українським військовим виконувати поставлені перед ними завдання.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.

– Попри природні перешкоди, в підрозділах угруповання військ, які боронять північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їхнього подолання у найкоротші терміни, – наголосив він.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ зазначив, що зараз інженерні підрозділи ЗСУ разом з органами місцевої влади оперативно створили понтонну переправу.

– Природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. У разі необхідності підрозділи здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки, – поділився Наєв.

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