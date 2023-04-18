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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Графік НМТ 2023: календар проведення тестування для абітурієнтів

НМТ
Фото: Unsplash

У 2023 році НМТ буде містити три блоки завдань, два з яких обов’язкові, а третій – на вибір вступника.

Обов’язковими навчальними предметами будуть українська мова й математика, а на вибір – історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Графік НМТ 2023: коли буде проходити тестування – читайте в матеріалі.

НМТ 2023: що відомо

Як зазначається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, предмет, тестування з якого вступник бажатиме пройти на вибір, він зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Вже відомо, що НМТ проходитиме в один день. Тестування триватиме 180 хв, а це означає, що на кожен блок відведуть по 60 хв.

Учасники зможуть самостійно розподіляти свій час, тож ті з них, хто швидше виконає завдання з української мови або математики, зможуть довше попрацювати над блоком з предмета на вибір.

Коли закінчується реєстрація на НМТ 2023

Реєстрація для участі в основній сесії НМТ буде відбуватися з 3 квітня до 3 травня 2023 року. До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (обрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні або за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

У додатковий період, який триватиме з 5 по 12 червня, можуть зареєструватися  особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, або реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі.

Не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення основної сесії НМТ для зареєстрованих учасників буде можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, в яких буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Учасники ж додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три дні до проведення додаткової сесії НМТ.

Коли проводять тестування НМТ 2023

Іспити будуть складати у дві сесії:

  • основна: 5 червня – 23 червня;
  • додаткова: 11-24 липня.

Коли будуть відомі результати НМТ 2023

Результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 28 червня 2023 року, а додаткової сесії – до 29 липня 2023.

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Освіта в Україні, тестування, Школа
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