На Закарпатті стартував набір до Центру підготовки населення до національного спротиву

Сьогодні на Закарпатті стартував набір курсантів до першого в Україні Центру підготовки населення до національного спротиву. За лічені години заявки подали вже майже пів сотні закарпатців.

– Жителі Закарпаття на старт набору відреагували активно. Центр підготовки населення до спротиву діятиме на території нашої області на постійній основі – як комунальна установа. Адже добре підготовлені цивільні можуть зупинити просування ворога, якщо це буде потрібно, – розповів Фактам ICTV начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Записатися на курси до Центру підготовки може кожен охочий, кому вже виповнилося 18 років, хто готовий захищати себе і рідну землю.

Зареєструватися можна через обласний гуманітарно-комунікаційний портал Допомога Закарпаття, який розробники називають закарпатською Дією. Там треба вказати свої особисті, контактні дані та місце проживання.

Підготовку здійснюватимуть у відділеннях першого в Україні Центру підготовки населення до національного спротиву. Вони будуть у кожному з шести районів Закарпаття. Навчання – безкоштовне.

Приміщення, де проходитиме навчання, уже визначені. Керівником Центру призначили полковника Збройних сил України Юрія Белякова. Він бойовий офіцер, командир однієї із бригад, яка боронить нашу країну на Сході.

– Ми приймаємо на підготовку усіх – хлопців і дівчат, молодих і старших. Особливих вимог до курсантів немає. Не важлива і їхня фізична підготовка. Курси триватимуть три місяці. За цей час ми навчимо їх базовій воєнній підготовці, – розповів у коментарі Фактам ICTV Юрій Беляков.

Закарпатці здобудуть навички володіння зброєю, вогневої тактики, топографії, орієнтування на місцевості та звʼязку. Будуть заняття і з тактичної медицини. У кожній групі – до 30 курсантів. З ними займатимуться досвідчені інструктори – ветерани війни.

– Кількох інструкторів нам ще не вистачає. Ми добираємо людей. Саме для них є чіткі вимоги. Інструктором може стати демобілізований військовий, молодший командир або офіцер. Мужній воїн і справжній патріот, котрий уміє працювати з людьми, – додав Беляков.

Інструктори розробляють навчальний план. У відділеннях Центру створюють спеціальні класи із методичним забезпеченням та матеріально-технічною базою. Гроші на функціонування першого в Україні Центру підготовки населення до національного спротиву виділили з обласного бюджету. Передбачено 3 млн грн. Але якщо буде потрібно більше, на це ще виділять гроші.

– Коли стартує навчання – точно ще не відомо. Але ми плануємо розпочати його на початку травня, – додав Юрій Беляков.

Заняття проводитимуть у вихідні дні. Після проходження курсу підготовки учасники отримають спеціальний сертифікат. Ці навчання не звільняють від мобілізації.

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