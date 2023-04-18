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Суспільство
Світлана Ковбиця, Журналістка Факти ICTV
Юля Захарченко, редакторка стрічки

На Закарпатті стартував набір до Центру підготовки населення до національного спротиву

На Закарпатті стартував набір до Центру підготовки населення до національного спротиву
Фото: УНІАН

Сьогодні на Закарпатті стартував набір курсантів до першого в Україні Центру підготовки населення до національного спротиву. За лічені години заявки подали вже майже пів сотні закарпатців.

– Жителі Закарпаття на старт набору відреагували активно. Центр підготовки населення до спротиву діятиме на території нашої області на постійній основі – як комунальна установа. Адже добре підготовлені цивільні можуть зупинити просування ворога, якщо це буде потрібно, – розповів Фактам ICTV начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Записатися на курси до Центру підготовки може кожен охочий, кому вже виповнилося 18 років, хто готовий захищати себе і рідну землю.

Зареєструватися можна через обласний гуманітарно-комунікаційний портал Допомога Закарпаття, який розробники називають закарпатською Дією. Там треба вказати свої особисті, контактні дані та місце проживання.

Підготовку здійснюватимуть у відділеннях першого в Україні Центру підготовки населення до національного спротиву. Вони будуть у кожному з шести районів Закарпаття. Навчання – безкоштовне.

Приміщення, де проходитиме навчання, уже визначені. Керівником Центру призначили полковника Збройних сил України Юрія Белякова. Він бойовий офіцер, командир однієї із бригад, яка боронить нашу країну на Сході.

– Ми приймаємо на підготовку усіх – хлопців і дівчат, молодих і старших. Особливих вимог до курсантів немає. Не важлива і їхня фізична підготовка. Курси триватимуть три місяці. За цей час ми навчимо їх базовій воєнній підготовці, – розповів у коментарі Фактам ICTV Юрій Беляков.

Закарпатці здобудуть навички володіння зброєю, вогневої тактики, топографії, орієнтування на місцевості та звʼязку. Будуть заняття і з тактичної медицини. У кожній групі – до 30 курсантів. З ними займатимуться досвідчені інструктори – ветерани війни.

– Кількох інструкторів нам ще не вистачає. Ми добираємо людей. Саме для них є чіткі вимоги. Інструктором може стати демобілізований військовий, молодший командир або офіцер. Мужній воїн і справжній патріот, котрий уміє працювати з людьми, – додав Беляков.

Інструктори розробляють навчальний план. У відділеннях Центру створюють спеціальні класи із методичним забезпеченням та матеріально-технічною базою. Гроші на функціонування першого в Україні Центру підготовки населення до національного спротиву виділили з обласного бюджету. Передбачено 3 млн грн. Але якщо буде потрібно більше, на це ще виділять гроші.

– Коли стартує навчання – точно ще не відомо. Але ми плануємо розпочати його на початку травня, – додав Юрій Беляков.

Заняття проводитимуть у вихідні дні. Після проходження курсу підготовки учасники отримають спеціальний сертифікат. Ці навчання не звільняють від мобілізації.

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Військові навчання, Закарпатська область, Закарпаття
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