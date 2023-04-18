Сльози щастя та теплі обійми: Зеленський розповів, скільки полонених українців повернули за понад рік війни
Україна від 24 лютого повернула 2235 українців і українок із російського полону.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Очільник держави опублікував зворушливе відео повернення наших полонених: воїни, ступивши на українську землю, одразу телефонують рідним зі словами “Я вдома!”
Дехто говорить, що не може повірити, що повернувся додому.
– Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну, – наголосив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу повернення наших полонених.
Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.
Фото: скриншот із відео
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко