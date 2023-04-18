Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Сльози щастя та теплі обійми: Зеленський розповів, скільки полонених українців повернули за понад рік війни

звільнені з полону

Україна від 24 лютого повернула 2235 українців і українок із російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави опублікував зворушливе відео повернення наших полонених: воїни, ступивши на українську землю, одразу телефонують рідним зі словами “Я вдома!”

Дехто говорить, що не може повірити, що повернувся додому.

– Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну, – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу повернення наших полонених.

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що 86% українських військових, яких вдалося повернути з російського полону, зазнавали жорстоких знущань та катувань.

Фото: скриншот із відео

Війна в Україні, Володимир Зеленський, звільнені з полону
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія перекинула війська з-під Донецька на Бахмутський напрямок – британська розвідка
Сльози щастя та теплі обійми: Зеленський розповів, скільки полонених українців повернули за понад рік війни
Впроваджувала освітні “стандарти” РФ: затримано доньку гауляйтера Чорнобаївки
Затримання доньки гауляйтера Чорнобаївки Турульова
Параноя Путіна зашкалює – експерт про вже другий візит очільника Кремля на ТОТ
Президент Росії Володимир Путін
Ті, хто допомагатиме РФ у війні, зіткнуться з серйозними наслідками – заява G7
Сльози щастя та теплі обійми: Зеленський розповів, скільки полонених українців повернули за понад рік війни
Окупанти обстрілюють центр Херсону
Херсон
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь