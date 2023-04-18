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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2023: повний список

НМТ
Фото: Unsplash

У 2023 році тестування з НМТ проходитиме у дві сесії: основна починається 5 червня і закінчується 23, а додаткова – з 11 по 24 липня.

Однак для того, щоб взяти участь в НМТ, потрібно завчасно підготувати документи та зареєструватися. Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2023 – читайте в матеріалі.

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2023 і як зареєструватися

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього потрібно виконати такі дії:

  • внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
  • завантажити в електронній формі сканкопії або фотокопії реєстраційних документів;
  • підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
  • надіслати внесену інформацію на обробку до регіонального центру;
  • сформувати Сертифікат НМТ.

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2023

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році) або свідоцтво про повну загальну середню освіту для випускників минулих років;
  • картка платника податків.

За потреби можуть запросити ще копії таких документів:

  1. Свідоцтво про зміну імені або свідоцтво про шлюб.
  2. Медичний висновок про створення особливих умов для проходження зовнішнього оцінювання.
  3. Документ, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП.
  4. Документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.
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