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Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура

Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Фото: Факти ICTV

47 штурмовий батальйон уже став повноцінною окремою механізованою бригадою Маґура.

Командири тут легендарні – Олександр Сак та Іван Шаламага. Безперервне навчання, якісна внутрішня культура та взаємоповага між усіма ланками всередині підрозділу – основний принцип бригади.

Тут однаково добре готують захищати рідну землю і чоловіків, і жінок. У підрозділі чимало талановитих військовослужбовиць – снайперки, кулеметниці, медики. Одна з них – Лана.

У цивільному житті дівчина жила дуже активно, має багато друзів, тому для неї служба в колі чоловіків абсолютно комфортна.

– Любила походи, байдарки, стрибала з парашутом, тому в цивільному житті в мене багато друзів. Збираємося гуртом і вигадуємо якісь пригоди. От таке в мене життя. Воно досить цікаве, – каже Лана, військовослужбовиця 47 ОМБР Маґура.

За її словами, в силу свого характеру зовсім не відчуває дискомфорту – каже, що дуже комфортно в компанії чоловіків.

Службу дівчина обрала усвідомлено. Каже, це не було рішення спонтанне.

Я не дуже довго думала, але й не зовсім спонтанно, я просто зрозуміла, що я не можу, маючи ту інформацію, знаходитися вдома. Я розуміла, що можу приносити користь. Це банально, може, звучить, і трошки пафосно. Але я пішла в військкомат, сказала, що ви не маєте права мені не оформити військовий квиток, і поїхала в 47 батальйон, – розповідає дівчина.

У Лани є чоловік, і він теж служить. За чоловіка дівчина сильно хвилюється.

Служить Лана в кулеметному взводі. Каже, жодного сексизму, у своїх побратимах впевнена. Вони їй пообіцяли, що захищатимуть і не кинуть. Дівчина їм вірить.

Зброя Лани – американський кулемет Browning M2. З кулеметом все дуже просто – мільйон запчастинок, виймаєш, чистиш, розбираєш.

За словами військовослужбовиці, це дуже класні відчуття, коли з нього стріляєш.

Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура
Зрозуміла, що можу приносити користь: історія кулеметниці Лани з бригади Маґура

Зубна паста, щітка, документи, картки, зарядний пристрій

У сумочці Лани завжди є зубна паста й щітка, бритва, є телефон. Завжди із собою документи і банківські картки.

– Я дівчинка, в мене є дзеркальце. До речі, купила в Костянтинівці. Є олівець, я ним малюю брівки. Тут навіть автомат вміститься, це ж жіноча сумочка, – жартує Лана.

Навчання військова проходить щодня, і вона вже готова до війни.

Дівчина каже, що є бажання бути ефективною, і що вона хоче їхати на війну.

Але має військовослужбовиця і післявоєнні мрії.

Наприклад, Лана хоче до пінгвінів. А ще хоче побувати в Ісландії та у базовому таборі на Евересті. Говорить, що на саму вершину піднятися не зможе, бо фізично не підготовлена, але до 5 тисяч метрів пройти хотіла б.

– І Непал. От зроблю це і буду мріяти далі, – каже дівчина.

Лана закликає й інших записуватися до лав ЗСУ, адже захист рідної землі сьогодні – це не вибір, це обов’язок.

Війна в Україні
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