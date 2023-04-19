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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нічна атака дронів на Одещину не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго

електроенергія
Фото: Unsplash

Нічна атака російських безпілотників на Одещину не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомляють в Укренерго.

– Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Триває експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову. Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт, – йдеться у повідомленні.

Працюють всі види генерації. Продовжується водопілля. Гідроелектростанції Укргідроенерго працюють упродовж всієї доби й для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.

У відомстві зазначають що складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині. 

– Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення. Також на  Харківщині та на Запоріжжі за минулий тиждень бригади Укренерго провели ремонт та повернули в роботу 2 магістральні лінії електропередачі, які раніше пошкодив ворог, – розповіли в Укренерго.

Нагадаємо, уночі 19 квітня російські війська атакували Одеську область 12 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Десять із них знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь. Є влучання в об’єкт рекреаційної інфраструктури.

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Війна в Україні, Енергетика, Одеська область, Російська агресія, Укренерго
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