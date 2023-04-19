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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Жінка депутата Сумської облради облаяла патрульних, які виписали їй штраф

Жінка депутата Сумської облради облаяла патрульних, які виписали їй штраф

У мережі поширюється відео з жінкою за кермом авто, яка скандалить з працівниками патрульної поліції. Зокрема, водійка використовувала щодо них ненормативну лексику та звинувачувала у неробстві.

Що саме стало причиною зупинки авто, яким кермувала жінка, невідомо. Вочевидь, вона порушила правила дорожнього руху, адже підписувала певні папери.

Ймовірно, це й розлютило жінку, яка, зокрема, почала маніпулювати на темі війни. Вона заявила, що краще б патрульні перебували на фронті, ніж виписували їй штрафи.

— У мене чоловік депутат, а ти під…рас, нормальні пацани всі в Бахмуті, а ви страждаєте на ху…ню, пішов ти, – заявила жінка.

За її словами, вона допомагала Збройним силам України донатами, а поліцейські “не робили цього”. Вона заявила, що такі люди її “дратують”.

В автівці на задньому сидінні перебували чоловік та діти. На відео не було видно, щоб чоловік втручався у конфлікт, зрештою він потім зник з поля камери.

За даними джерел народного депутата Олексія Гончаренка, жінка на відео є дружиною депутата Сумської обласної ради від Слуги народу Олександра Слюсаря.

Олександр Слюсар

Фото: Facebook/Олександр Слюсар

Відзначимо, що чоловік на відео й справді дещо схожий на політика, але ця інформація потребує уточнення. Сам Слюсар поки що публічно не прокоментував ситуацію.

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