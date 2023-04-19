Жінка депутата Сумської облради облаяла патрульних, які виписали їй штраф
У мережі поширюється відео з жінкою за кермом авто, яка скандалить з працівниками патрульної поліції. Зокрема, водійка використовувала щодо них ненормативну лексику та звинувачувала у неробстві.
Що саме стало причиною зупинки авто, яким кермувала жінка, невідомо. Вочевидь, вона порушила правила дорожнього руху, адже підписувала певні папери.
Ймовірно, це й розлютило жінку, яка, зокрема, почала маніпулювати на темі війни. Вона заявила, що краще б патрульні перебували на фронті, ніж виписували їй штрафи.
— У мене чоловік депутат, а ти під…рас, нормальні пацани всі в Бахмуті, а ви страждаєте на ху…ню, пішов ти, – заявила жінка.
За її словами, вона допомагала Збройним силам України донатами, а поліцейські “не робили цього”. Вона заявила, що такі люди її “дратують”.
У мене чоловік депутат, а ти під**ас, – мережею шириться відео, як панянка за кермом облаяла патрульного поліцейського і послала до Бахмута.
Що відомо?
Повідомляється, що жінку зупинили у столиці начебто за телефонну розмову під час їзди. pic.twitter.com/oLMMk0QPsj
— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) April 19, 2023
В автівці на задньому сидінні перебували чоловік та діти. На відео не було видно, щоб чоловік втручався у конфлікт, зрештою він потім зник з поля камери.
За даними джерел народного депутата Олексія Гончаренка, жінка на відео є дружиною депутата Сумської обласної ради від Слуги народу Олександра Слюсаря.
Відзначимо, що чоловік на відео й справді дещо схожий на політика, але ця інформація потребує уточнення. Сам Слюсар поки що публічно не прокоментував ситуацію.