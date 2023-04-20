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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На основі гусеничного екскаватора. У Кривому Розі створили машину для розмінування полів

трактор для розмінування

У Кривому Розі створили машину для розмінування сільгосп полів на основі гусеничного екскаватора, зараз він проходить випробування.

Про це йдеться у сюжеті Першого міського телеканалу Кривого Рогу.

Машина оснащена спеціальним навісним обладнанням, яке застосовується для знешкодження мін.

Система включає основний корпус гусеничного екскаватора, обертовий ланцюговий пристрій розмінування з захисним щитом спереду машини та броньовану кабіну водія-оператора.

– Молотки на ланцюгах мають силу удару від 1500 до 1700 кг. Для підриву протитанкової міни достатньо 150 кг. Тобто якщо міна буде закопана достатньо глибоко, то сили удару буде достатньо, щоб вона срацювала. Також ці молотки розташовані далеко від щита, майже за 2 м. І це забезпечує більш безпечну роботу оператора і самої установки, – розповів розробник системи розмінування.

Для проєктування та виготовлення цієї машини розмінування криворізьким розробникам знадобилося чотири місяці. Екскаватор також обладнаний камерами спостереження, що полегшують роботу оператора, який бачить навколишню обстановку.

Розробка системи відбувалась за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Така машина допоможе рятувальникам проводити гуманітарне розмінування на полях та підготувати їх для майбутніх посівних кампаній, а ще уберегти людей, які можуть підірватися на ворожих боєприпасах.

Після випробувань машина має отримати відповідний сертифікат. Це дозволить розробникам вийти на серійне виробництво.

Фото: Перший міський телеканал Кривого Рогу

Війна в Україні, Кривий Ріг, Міна, Мінування, Російська агресія
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