Донати українців на ЗСУ: опитування Postmen показало, як змінилося життя за рік війни

У 2023 році українці стали донатити вдвічі менше, ніж у 2022-му.

Про це йдеться у звіті комунікаційної агенції Postmen.

Так, в середньому українці надсилають на допомогу Збройним силам України 1525 грн на день. Цей показник вдвічі менший, ніж торішній.

Близько 56% респондентів стверджують, що за рік війни їхні витрати суттєво зросли. Також побільшало тих людей, у кого скоротилися заощадження або взагалі зникли.

Найбільше українці донатили благодійним фондам та організаціям, що підтримують ЗСУ.

Серед усіх опитуваних 80% – це українці, які залишились жити в Україні. Цікаво також і те, що більшість цих людей, а саме 63,2%, навіть не думали про виїзд.

В опитуванні наголошується, що значно більше про виїзд думала молодь. Саме молоді люди є більш мобільними і часто не прив’язується до одного місця проживання. Більше про виїзд думали саме жінки.

Близько 20% тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ (найбільше з них перебувають у Польщі, Німеччині, Великій Британії та Франції).

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