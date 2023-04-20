Українці вже не дивляться на закордон через рожеві окуляри – Лібанова

Ставлення до українців у Європі змінилося, як і змінилися самі українці, які були змушені через війну виїхати і зараз повертаються додому.

Таку думку висловила академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

Вона розповіла, що раніше українців у Європі сприймали як заробітчан, які їдуть на короткий час та погоджуються працювати на будь-яких умовах, аби тільки заробити. Тепер в Європу поїхали інші люди.

— І це кардинально змінило уявлення про українців. І університетська професура, і шкільні вчителі абсолютно шоковані рівнем підготовки нашої молоді. Вони справді такого не очікували. У нас освіта виявилася на достойному рівні, – розповіла Лібанова.

За її словами, українців побачили як освічених людей, здатних навчатися. І до цього іміджу дуже додали наші захисники. Мало хто думав, що наші військові так швидко опановуватимуть західну зброю.

Вона додала, що змінилися також і самі заробітчани, які до війни виїздили на короткий термін і поверталися.

Лібанова підкреслила, що навіть ті, хто приїздив на великодні свята, встигли вплинути якось на своє оточення. Наприклад, просили не смітити на вулиці, не співати пісень вночі, прибирати за собою після пікніка. Просто усміхатися.

Крім того, є ще одна риса. За її словами, українці вже не дивляться на закордон через рожеві окуляри. Туризм, коли ми їдемо на відпочинок, це одне. Інша справа – стояти в чергах на автобус о 6 ранку, і треба встигнути на роботу.

— Вони побачили: щось заболіло, а до вузького спеціаліста можна потрапити тільки через кілька місяців. Лікар додому ні до кого не приходить. У крайньому разі – швидка. Своє – це своє, – каже академік.

Лібанова сказала, що у багатьох українців змінилося ставлення, що своє не настільки погане, як думали. Йдеться про освіту, медицину та публічні послуги.

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